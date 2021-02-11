政府最新決定取消今年年宵花市後，經營HKTVmall的香港電視（1137）創辦人王維基今日在其facebook帳號宣佈，將「在HKTVmall開花市」，指所有年花只收3%佣金，另加2%信用卡費用，由即日起至今年2月28日與花農短期合作。

王維基指，在今年1月25日起會有live channel幫手推銷，希望大家支持香港花農。早在會展書展因應疫情取消後，HKTV Mall 亦曾宣佈推出網上書展。

港視現暫報12.38元，升1.98%，成交約9938萬元。

「2021財富部署 投資先機」視像研討會 - 兩場

美國總統選舉亂局，誘發金融市場翻天覆地

日期： 1月12日

時間：下午7:00 – 8:00 (HKT)

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日期： 1月15日

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