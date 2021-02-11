王維基：HKTVmall 開網上花市 將設直播推廣
文章日期：2021年1月12日 15:00
政府最新決定取消今年年宵花市後，經營HKTVmall的香港電視（1137）創辦人王維基今日在其facebook帳號宣佈，將「在HKTVmall開花市」，指所有年花只收3%佣金，另加2%信用卡費用，由即日起至今年2月28日與花農短期合作。
王維基指，在今年1月25日起會有live channel幫手推銷，希望大家支持香港花農。早在會展書展因應疫情取消後，HKTV Mall 亦曾宣佈推出網上書展。
港視現暫報12.38元，升1.98%，成交約9938萬元。
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截止日期：2021年1月12日(星期二)下午5:30(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
合辦：明報財經 及 王道財經
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