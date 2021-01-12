英國金融科技初創、支付解決方案提供商Checkout.com近年於歐洲風頭無兩，力撼Paypal等支付工具。公司今日宣布，完成 C 輪融資，估值將翻三倍。雖然在港目前未有大規模發展，但資料顯示，公司就獲得施子清之孫施伯雄加入，現時施伯雄任高級副總裁，負責發展商業策略、主管銷售、市場及社區參與等工作。

翻查資料，本輪融資涉及4.5億美元（約為35.1億港元），公司估值將達到150億美元（約為1170億港元）。公司前期投資者包括新加坡金管局、Coatue Management等。公告指出，Checkout.com獲得融資後，將成為全球第四大金融科技公司。公司去年錄得的交易次數按年增3倍，並新增500多名企業客戶，包括 Pizza Hut、H&M、Grab及Telegram等。

值得留意的是，資料顯示，施伯雄前年由新加坡買賣平台Carousell過檔Checkout.com ，其父為本地富商施榮怡，再上一代則為全國政協、太平紳士施子清。施家產業主要為恒通資源集團。施伯雄偏愛初創，此前就曾任職於Deliveroo、Carousell香港總經理等。