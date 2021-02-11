立信德豪會計師事務所（BDO）今日發布報告，就約400家主板及GEM上市公司ESG報告進行調查。報告顯示，上市公司ESG重要性（materiality）評估質素有所下降，由上次調查時有66%公司披露曾進行重要性評估下跌至60%。此外，僅有12%公司披露氣候變化相關議題；於作出披露的公司中，僅有15%參考了財務披露工作小組（TCFD）提供的框架。

環境關鍵績效指標（KPI）方面亦存在不足，僅有15%公司就環境KPI設立了目標，而最常見的設立目標方法，則是與全國及地區規定標準保持一致，佔40%；與聯合國可持續發展目標保持一致的僅有20%；能以科學為本（science-based target）的方法設立目標的僅有7%。

報告亦顯示部分正面因素，包括觀察到現時有54%公司披露董事會曾監督ESG議題，顯示董事會於ESG管治的參與程度較以往有進步，而參與方式則包括接受培訓、審閱公司ESG績效、成立ESG委員會等。此外，為ESG取得獨立認證的公司佔5%，較上年的3%略有增加。

BDO就調查結果提出多項建議，包括公司編撰ESG報告時，可參考全球報告框架，如全球報告倡議組識標準（GRI）、可持續會計準則委員會標準(SASB)等；公司應確保策略目標與巴黎協定的目標一致，務求減碳、零碳排放；將業務策略及運作中納入聯合國可持續發展目標等。

BDO董事兼風險諮詢服務總監鄭文漢表示，調查中關於環境披露、KPI等部分，涉及港交所去年就ESG披露發出的最新指引要求，因此出現披露不足情況，相信新一年ESG報告中將可有所改善。他表示，本次受訪的公司約有六、七成為小型公司，而一般小型公司的ESG披露或「未必太認真」。他籲公司投入更多資源，於策略上重視ESG，若能就此向投資者提供更多資料，也能展示公司的風險管理能力。