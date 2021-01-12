林鄭：盈富人事任命金管局「有剩餘影響力」 批美國「霸權主義」
文章日期：2021年1月12日 13:12
盈富基金（2800）因應美國禁令而不再對相關股進行新投資，獨立股評人DavidWebb昨發文叫換基金經理人。今早特首林鄭月娥指，金管局在盈富基金的人事任命上有剩餘影響力，詳情要由金管局同有關監督委員會按情況作改變，現時不便評論詳請。
她表示盈富基金是當年特區政府買入港股救市後，需要處理股份而成立的基金，基金今日是市場產品，不是政府行為，有其自己的管理人。
同時，她又批評，事件反映出霸權主義，一個國家突然發出行政命令針對某一國家的企業，令所有金融機構不能與這些企業進行任何交易，難以令人明白如何由一個重視法治和金融穩定的地方所提出。
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