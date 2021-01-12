【有片：選股王】周大福初破向上突破 中線有望再上
文章日期：2021年1月12日 12:56
港股先跌後回升，恒指低開後最多跌126點，低見27781點回升，曾倒升208點，半日收報28037點，升129點或0.46%；國指升0.54%。大市半日成交968億元。
遭美國投資禁令的股份繼續反彈，中移動（0941）、中芯（0981）升近半成。手機、家電、服飾、食品等消費股向好，小米（1810）升逾3%，聯想（0992）升7%，安踏（2020）、海爾智家（6690）、飛鶴（6186）升近3%。內房股做好，融創（1918）、萬科（2202）升近3%。生物科技股受捧，信達生物（1801）、康希諾（6185）升逾7%。另有基建、鐵路相關股做好。不過，汽車及部件、新能源股有回吐，比亞迪股份（1211）、長汽（2333）、福耀（3606）跌2%、3%；龍源（0916）半成。
周大福（1929）剛公布截至去年底止3個月零售值按年增長17.5%；期內中國內地零售值增26%，抵消港澳及其他市場倒退12.5%。公司中國內地零售值佔總值超過八成，明顯受惠內需復；強勁的營運數據刺激股價今早最多升近9%，但逼近去年10月高位回落。走勢上，初破向上突破，可以現水平吸納，低收10元止蝕。中線有望升破去年高位11元水平。周大福或受到金價的疲弱，但料金價於1700美元有支持。
劉思明