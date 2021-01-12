彭博報道，一群美國的微信用戶以監視和審查通訊內容涉嫌侵犯隱私權為由，起訴騰訊（0700），並尋求法院命令，允許他們在不受政治審查和監視的情況下使用該應用。騰訊未就報道置評。騰訊半日跌0.16%，報590元。

起訴人為促進中國向民主過渡的組織Citizen Power Initiatives for China(CPIFC)以及6位匿名微信用戶，他們表示，其在微信上發表可能被視為批評中國政府的言論，引致他們的賬號被凍結，其在內地的親朋好友及美國的商業客戶都無法訪問他們的賬號。

根據上周五向州法院提交的訴狀，內容提到，「所有這一切給受到憲法保護的言論潑了冷水」，「事實上，很多微信用戶告訴CPIFC，他們真的很害怕中國政府會報復他們或他們的家人，因此，儘管他們人在加州，他們也會自我審查」。

根據訴狀，對於加州需要與中國親朋好友溝通的說漢語的人，以及需要在說漢語的社區內做生意的人來說，微信也至關重要。

根據訴狀，加州的一名匿名原告是一位中醫按摩師，據稱在去年就新冠疫情發表評論後，他的微信賬號被凍結了42天，結果他無法與客戶溝通，每天損失約500美元。

CPIFC指，「這段經歷讓他變了一個人」，「他現在在使用微信時會感到深深的恐懼，意識到一個偶然的評論可能會導致前面事件的重演」。

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