友邦（1299）公布新一期理想退休生活調查，調查於去年10月進行，訪問共1000名年齡介乎18至65歲及最少擁有一個強積金帳戶的在職港人。調查指受新冠肺炎疫情影響，有55%受訪者受訪者表示收入減少，38%曾動用退休儲備維持日常開支，有61%受訪者表示疫情令退休計劃延遲。友邦表示為受訪者精算後，發現退休儲備不足人士的儲備缺口再創新高至223萬元，較上一年調查的201萬元擴大。

友邦香港及澳門首席企業業務總監劉家怡表示，退休儲備不足人士，或需要延遲9.3年退休，或削減退休後每月生活費1萬元。部分市民因為疫情入不敷支，或需要先使退休錢，建議在疫情及經濟回穩後，盡快為退休重新部署，加碼儲蓄以追回耽誤了的時間。而行有餘力者，建議要堅守儲蓄規律，建立更穩固的保障。

調查亦顯示留家抗疫間，有36%受訪者表示，22%受訪者增加投資交易的次數，兩成人表示增加了投資金額。不過有五成受訪者表示想投資但有疑慮，三大主要原因包括，擔心投資出現虧損（62%） 、擔心疫情會持續影響經濟及投資市場（50%），以及缺乏理財知識或專業意見（29%）。

記者：歐陽偉昉

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