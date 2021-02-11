隔晚美股向下。在內地股市先跌後升的帶動下，恒指半日升129點或0.46%，報28037點，成交金額968億元；國指升59點或0.54%，報11119點。恒生科技指數收報8713點，升0.56%。

藍籌28隻升，22隻下跌，2隻無升跌。中移動（0941）升4.56%，收報45.9元，是升幅最大的藍籌；舜宇（2382）跌3.02%，收報193元，是跌幅最大的藍籌。小米（1810）升3.59%，收報33.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻37點；美團（3690）跌1.49%，收報305元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低21點。

友邦（1299）創新高，一度高見100元的紅底股，半日升1.06%，收報99.9元。騰訊（0700）跌0.17%，收報590元。長實集團（1113）升3.14%，收報41元。

內險股方面，中人壽（2628）升2.27%，收報17.12元；平保（2318）升1.28%，收報95.25元。手機設備股方面，舜宇（2382）跌3.02%，收報193元；瑞聲（2018）跌2.97%，收報44.15元。

新世界（0017）、新創建（0659）向巴黎上市的SUEZ，分別以41.73億元悉售所持的42%蘇伊士新創建，及以23.6億元悉售新創建香港投資。除稅前出售收益約為1.4億元，計稅後新創建於截至去年底止中期確認減值虧損約1億港元。新世界半日升0.69%，收報36.65元；新創建半日收報8.05元，升4.41%。

生物科技股炒上，邁博藥業（2181）飈21.65%，收報1.18元；百濟神州（6160）升13.44%，收報184.9元；信達生物（1801）升7.96%，收報91.6元。

研究機構IDC初步結果顯示，去年第四季全球PC出貨量按年增26.1%，全年全球PC市場出貨量按年增13.1%。聯想（0992）抽升，半日收報7.94元，升7.44%。

耀才（1428）發盈喜，料9個月內盈利升64%至5.8億，惟股價倒跌，半日挫7.66%，收報2.29元。

周大福（1929）第三財季港澳同店銷售跌31%，內地升12.2%，半日升3.01%，收報10.26元。

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