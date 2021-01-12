美國從周二起將對法國和德國的飛機零部件等產品加徵關稅。

美國海關和邊境保護局在通知中表示，新的關稅將於周二美國東岸時間中午起生效，這是圍繞歐洲空中巴士及美國波音(Boeing)獲政府補貼的長期爭議的最新進展。

早前美國貿易代表辦公室宣布，將對飛機零部件加徵15%的關稅，包括機身和機翼組件，並對特定酒類加徵25%的關稅。

路透引述歐洲知情消息人士稱，美國和歐盟為解決爭議而進行的磋商在美國總統特朗普任期的最後幾周陷入停滯。

歐盟稱，將尋求與1月20日就任的美國當選總統拜登迅速解決該問題。

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