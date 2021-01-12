《每日電訊報》報道，英國外相藍韜文星期二將於下議院發表聲明，以回應新疆政府涉嫌強迫勞動，預計將宣布擴大《現代奴役法案》，限制進口維吾爾穆斯林受強迫勞動生產的貨品，亦會考慮對違反規定的公司處以更高罰款，同時引入新準則，要求公司確保供應鏈中，不涉及強迫勞動的產品。

此外，據報英國正研究對可能用於壓制的英國技術和貨品，實施更嚴格的出口管制。

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