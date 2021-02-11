港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌2日，按日跌0.07點子至0.12929% ，對上一次連跌2日是去年12月29日，當日拆息報0.19571%。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.04點子至0.07107%；1星期HIBOR升0.07點子至0.07768%；2星期HIBOR跌0.09點子至0.10411%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.89點子至0.27214%；6個月期HIBOR跌1.3點子至0.48875%；12個月期HIBOR跌0.63點子至0.64464%。

美元指數現報90.573升值0.108點或0.12%。

美元1個月期LIBOR報0.12638%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0029%，連續2日收窄，利差是2021年1月07日後最低，當日差距為0.0004%，對上一次連續2日收窄，是2021年1月05日，當日利差報0.0039%。

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