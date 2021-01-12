新創建（0659）今早公布出售以總代價65.33億元出售環境業務主要資產，集團行政總裁馬紹祥表示，旨在精簡業務架構，令企業發展

策略更清晰。

馬紹祥表示，集團自2018年起優化業務組合，旨在精簡業務架構，令企業發展策略更清晰。出售蘇伊士新創建及德潤環境與集團的優化業務策略一致，而且能夠有效釋放資產價值，有助集團重新分配資源，專注投資於具增長前景、富豐厚回報及現金流穩定的項目，以達致長遠可持續發展的目標，為所有持份者創造價值，此舉與新世界集團的整體策略方向一致。

集團執行董事何智恒補充，優化業務策略讓投資者了解新創建各業務的潛在價值。集團於過去三個財政年度透過出售非核心資產已套現共約90億元，是次出售兩項資產進一步增強集團的財政實力，有利集團增加對現有業務的投資及積極把握新機遇。

新創建亦指，計劃將今次出售資產所得資金，繼續加大現有業務的投資，例如道路及物流項目，並積極在中國及其他市場物色新的投資機會，以及撥作一般營運資金。交易完成後，新創建將不再持有蘇伊士新創建及德潤環境的任何股權。

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