經濟學家羅奇：美國首季GDP或有中單位數下滑 美元將暴跌
文章日期：2021年1月12日 10:42
耶魯大學資深研究員、摩根士丹利前首席經濟學家羅奇（Stephen Roach）表示，美國市場過於強調美聯儲的作用，認為將利率維持在零水平，就能防止經濟再次陷入衰退。
他又認為，在新冠病例激增和持續封鎖的影響下，美國經濟正在重新陷入低迷。他估計，美國首季GDP可能出現中單位數下滑。
他繼續看淡美元走勢。他指，「美國目前處於創紀錄水平的預算赤字將會進一步擴大，將對國內儲蓄、經常賬戶以及美元造成進一步的下行壓力。美元在過去9個月裡一直在大幅貶值」。
雖然近日美元匯率指數有所反彈，惟羅奇堅持其美元崩潰警告。他認為，今年美元指數還會下跌15%至20%，這不僅反映了經常賬戶赤字，也反映了歐元的強勢，加上美聯儲將利率維持在零。去年7月他曾預測，美元未來一到兩年內將暴跌35%。
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