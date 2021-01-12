PayPal增持國付寶 成為內地首間外資全資控股第三方支付機構
文章日期：2021年1月12日 10:48
根據內地工商信息顯示，PayPal接手內地第三方支付平台國付寶，持股比例由70%增至100%，成為內地首間全外資的第三方支付機構。
PayPal於2018年3月內地開放外資投資支付構准入限制後申請進入市場，2019年9月30日人行批准國付寶股權變更申請，PayPal購入70%股權。而國付寶2018年涉及向前股東海航違規貸款，以及2019年涉向多間博彩網站提供支付，因涉博彩案被罰。
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