瑞銀擬5年內將中國投資銀行員工數目增一倍
文章日期：2021年1月12日 10:43
瑞銀集團一位高管表示，集團計劃在3至5年內在中國投資銀行業務的員工數目增加一倍，以把握中國資本市場改革釋放的增長機會。
瑞銀證券董事長錢於軍出席一個研討會期間接受訪問時表示，不在中國投資是要付出代價，又稱美國特朗普政府限制對華投資的措施是「沒必要的」。
他說，全球投資者不可以忽略中國，如果不對中國投資，將落後於其他投資中國的投資者；又預計，美國新一屆總統拜登任內中美關係會改善，但特朗普政府的政策不太可能短期內逆轉。
瑞銀證券目前的投行、經紀和研究職位員工超過200人，這不包括後勤和其他支援人員。
錢於軍稱，除了投資銀行外，瑞銀還計劃積極擴大中國的財富管理部門和資產管理業務。自2015年以來，瑞銀中國員工總數增長一倍多至接近1300人，而且將繼續進行「戰略招聘」。
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