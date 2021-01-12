達豐設備（2153）公布招股結果，每股定價1.73元，為招股價1.5元至1.96元的中間價，集資淨額4.54億元。香港公開發售部分錄得超額認購9.3倍，一手2000股，中籤率10%，抽20手才穩獲一手。國際配售部分獲足額認購。明日主板掛牌買賣。

另外，德運控股（1440）公布招股結果，每股定價0.4元，為招股價0.4元至0.5元的下限，集資淨額8560萬元。香港公開發售部分錄得超額認購約32.62倍，一手5000股，中籤率10%，抽5手才穩獲一手。國際配售部分輕微認購不足。明日主板掛牌買賣。

「2021財富部署 投資先機」視像研討會 - 兩場

美國總統選舉亂局，誘發金融市場翻天覆地

日期： 1月12日

時間：下午7:00 – 8:00 (HKT)

「一字記之」侯師傅+王冠一：了解「牛」年影響民生 + 金融卦象，助你決斷英明

日期： 1月15日

時間：下午7:00 – 8:15 (HKT)

售價：HK$400 (一場) ; 兩場優惠價：$700

立即參加：https://link.mingpao.com/66474.htm

截止日期：2021年1月12日(星期二)下午5:30(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

合辦：明報財經 及 王道財經

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