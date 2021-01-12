恒指低開13點 騰訊領跌 小米高開逾1%
文章日期：2021年1月12日 09:29
隔晚美股向下。恒指今早低開13點或0.05%，報27894點，成交金額42億元；國指今早高開4點或0.04%，報11063點。恒生科技指數開市報8685點，升0.23%。
藍籌19隻升，17隻下跌，16隻無升跌。 恒安（1044）高開1.8%，報56.55元，是升幅最大的藍籌；中海油（0883）低開2.09%，報7.01元，是跌幅最大的藍籌。 小米（1810）高開1.4%，報32.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻14點； 騰訊（0700）低開0.76%，報586.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低19點。
阿里巴巴（9988）無升跌，報221元。
新世界（0017）、新創建（0659）公布，向巴黎上市的SUEZ，分別以41.73億元悉售所持的42%蘇伊士新創建，及以23.6億元悉售新創建香港投資。除稅前出售收益約為1.4億元，計稅後新創建於截至去年底止中期確認減值虧損約1億港元。新世界平開，報36.4元。
「2021財富部署 投資先機」視像研討會 - 兩場
美國總統選舉亂局，誘發金融市場翻天覆地
日期： 1月12日
時間：下午7:00 – 8:00 (HKT)
「一字記之」侯師傅+王冠一：了解「牛」年影響民生 + 金融卦象，助你決斷英明
日期： 1月15日
時間：下午7:00 – 8:15 (HKT)
售價：HK$400 (一場) ; 兩場優惠價：$700
立即參加：https://link.mingpao.com/66474.htm
截止日期：2021年1月12日(星期二)下午5:30(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道