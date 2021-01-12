隔晚美股向下。恒指今早低開13點或0.05%，報27894點，成交金額42億元；國指今早高開4點或0.04%，報11063點。恒生科技指數開市報8685點，升0.23%。

藍籌19隻升，17隻下跌，16隻無升跌。 恒安（1044）高開1.8%，報56.55元，是升幅最大的藍籌；中海油（0883）低開2.09%，報7.01元，是跌幅最大的藍籌。 小米（1810）高開1.4%，報32.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻14點； 騰訊（0700）低開0.76%，報586.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低19點。

阿里巴巴（9988）無升跌，報221元。

新世界（0017）、新創建（0659）公布，向巴黎上市的SUEZ，分別以41.73億元悉售所持的42%蘇伊士新創建，及以23.6億元悉售新創建香港投資。除稅前出售收益約為1.4億元，計稅後新創建於截至去年底止中期確認減值虧損約1億港元。新世界平開，報36.4元。

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