彭博向恒生指數公司查詢後引述回覆電郵報道，恒生指數公司表示，因特朗普頒布行政命令禁止美國投資者投資被制裁的中國公司，公司將「探索定制化的指數解決方案」，幫助客戶遵守「適用法律法規」。

恒生指數公司稱「我們不斷密切關注市場的發展，以提供各種指數來滿足不同客戶的需求」；「我們理解，由於一些相關監管要求，部分客戶在投資或管理香港股票產品時面臨某些限制」。

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截止日期：2021年1月12日(星期二)下午5:30(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

合辦：明報財經 及 王道財經

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