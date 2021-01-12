恒指公司：將研究定制化指數 幫助客戶遵守「適用法律法規」
文章日期：2021年1月12日 09:07
彭博向恒生指數公司查詢後引述回覆電郵報道，恒生指數公司表示，因特朗普頒布行政命令禁止美國投資者投資被制裁的中國公司，公司將「探索定制化的指數解決方案」，幫助客戶遵守「適用法律法規」。
恒生指數公司稱「我們不斷密切關注市場的發展，以提供各種指數來滿足不同客戶的需求」；「我們理解，由於一些相關監管要求，部分客戶在投資或管理香港股票產品時面臨某些限制」。
「2021財富部署 投資先機」視像研討會 - 兩場
美國總統選舉亂局，誘發金融市場翻天覆地
日期： 1月12日
時間：下午7:00 – 8:00 (HKT)
「一字記之」侯師傅+王冠一：了解「牛」年影響民生 + 金融卦象，助你決斷英明
日期： 1月15日
時間：下午7:00 – 8:15 (HKT)
售價：HK$400 (一場) ; 兩場優惠價：$700
立即參加：https://link.mingpao.com/66474.htm
截止日期：2021年1月12日(星期二)下午5:30(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道