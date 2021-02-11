美股向下，港股ADR跌84點或0.3%，報27823點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.6%，折合報587.45元；阿里巴巴（9988）跌0.27%，折合報220.41元；小米（1810）升1.05%，折合報32.39元；美團（3690）跌1.06%，折合報306.32元；匯控（0005）跌0.84%，折合報42.64元；建行（0939）跌0.63%，折合報6.02元。

日股現跌0.21%，韓股現跌0.92%，澳股現升0.46%。

今日焦點股份可留意：

新世界（0017）、新創建（0659）65億售兩公司予 SUEZ。

日本和歌山宣布擬在2026年開賭 太陽城曾參與概念徵集。

孫宏斌第三度增持融創（1918）涉資2570萬元。

耀才（1428）發盈喜，料9個月內盈利升64%至5.8億。

周大福（1929）第三財季港澳同店銷售跌31% 內地升12.2%。

瑞安（0272）全年合約銷售升69%，綠地（0337）升12%。

361度國際（1361）主品牌第四季零售額錄低單位數增長。

路透：中國擬要求螞蟻、騰訊（0700）等交客戶信評數據全國共享。

「2021財富部署 投資先機」視像研討會 - 兩場

美國總統選舉亂局，誘發金融市場翻天覆地

日期： 1月12日

時間：下午7:00 – 8:00 (HKT)

「一字記之」侯師傅+王冠一：了解「牛」年影響民生 + 金融卦象，助你決斷英明

日期： 1月15日

時間：下午7:00 – 8:15 (HKT)

售價：HK$400 (一場) ; 兩場優惠價：$700

立即參加：https://link.mingpao.com/66474.htm

截止日期：2021年1月12日(星期二)下午5:30(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

合辦：明報財經 及 王道財經

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