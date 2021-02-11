新世界（0017）、新創建（0659）公布，向巴黎上市的SUEZ，分別以41.73億元悉售所持的42%蘇伊士新創建，及以23.6億元悉售新創建香港投資。除稅前出售收益約為1.4億元，計稅後新創建於截至去年底止中期確認減值虧損約1億港元。

公司指，出售事項符合新創建集團自其業務組合創造價值的策略，以實現可持續長期發展、審慎的風險管理及為所有持份者創造價值。

新創建香港投資持有蘇渝的50%，蘇渝持有德潤25.1%，而德潤主要資產包括A股公司三峰環境43.86%，A股公司重慶水務50.04%。新創建香港投資透過德潤被視為分別間接持有三峰環境及重慶水務約5.5%及6.3%股權。

蘇伊士新創建主要於中國大陸、香港、澳門及台灣從事供水及污水處理、廢物循環再用及回收以及處理基礎設施服務及智能環保解決方案。

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