美國眾議院民主黨議員發布彈劾條款，敦促副總統彭斯動用憲法授權罷免特朗普。美國股市五天來首日下跌，因隨著指數接近紀錄高位，投資者在本周變得謹慎。道指低開82點已為全日高位，低位曾跌265點。比特幣重挫逾20%。Twitter、Facebook特科技股因處理特朗普帳戶及貼文的方式問題，股價下跌。

道瓊斯工業平均指數收跌89點，跌幅0.29%，報31008點。標普500指數收跌25點，跌幅0.66%，報3799點。納斯達克綜合指數收跌165點，或1.26%，報13036點。

Salesforce跌1.7%，報218.25美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低24點，而高盛升1.29%，報293.83元，貢獻道指24點。

科技股方面，蘋果收市報128.98元，跌2.32%，谷歌母公司Alphabet收市報1756.29元，跌2.31%，亞馬遜收市報3114.21元，跌2.15%，Facebook收市報256.84元，跌4.01%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.68%，報408點。德國DAX指數收跌0.81%，報13936點；法國CAC 40指數跌0.78%，報5662點；英國富時100指數收跌1.09%，報6798點。