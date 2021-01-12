日本博客Mac Otakara引述中國供應鏈的消息稱，第三代iPhone SE及第二代AirPods Pro將於4月推出。消息稱，新的AirPods Pro的充電盒將重新設計，厚度維持21毫米，高度為46毫米，闊度則是54毫米，與現時規格的45.2毫米高度乘60.6毫米闊度相比，將會略窄一些。不過Mac Otakara沒有提供更多關於AirPods Pro本身及iPhone SE的細節。

市場早前盛傳新的iPhone SE會推出大屏幕版本，可能採用5.5吋或6.1吋屏幕，類似iPhone 8 Plus的設計。有「最強蘋果分析師」之稱的天風國際分析師郭明錤此前曾預測，蘋果可能在2021年下半年推出大屏幕版iPhone SE。此外，Mac Otakara早前透露，預計今秋推出的iPhone 13系列機種，將維持現行iPhone 12系列的4款機型大小，但屏幕頂端的瀏海會縮小。Mac Otakara稱，據悉蘋果會在今年3月發表第六代iPad mini，屏幕會由現時的7.9吋，增至8.4吋，並會採用和第三代iPad Air一樣的窄邊框。（綜合報道）