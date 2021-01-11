金管局：盈富改動對外匯基金投資無實質影響
文章日期：2021年1月11日 22:51
美國投資禁令引發數百隻本港輪證提早退，盈富基金（2800）今日更宣布不再向涉事3隻恒指成份股作出新的投資，不過，金管局表示，事件對外匯基金投資沒有任何實質影響。
金管局續稱，盈富基金經理由監督委員會監察，金管局理解監督委員會已和基金經理人保持聯繫，了解對基金運作的影響和是否有需要採取額外措施，當局將繼續密切留意市場發展。
盈富基金今早公布，基金經理人受到美國行政令影響，基金由今日或對受制裁實體而言屬生效的較後日期起不再對受制裁實體進行任何新的投資。受制裁實體涉及的3隻股份為中移動（0941）、聯通（0762）及中海油（0883）。
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