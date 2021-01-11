康宏：委任黃雪輝及鍾國威做執董 不會支付額外酬金
文章日期：2021年1月11日 21:09
仍然停牌的康宏環球（1019）因應去年12月31日公告提述新增及調任董事事宜公告，新增黃雪輝及鍾國威為執行董事，新增何嘉莉為獨立非執行董事，另調任陳志宏為非執行董事，並繼續擔任董事會主席。全部委任及調任已於1月1日生效。最新公告指，四人均可在任何一方發出不少於三個月之書面通知或支付代通知金終止職務。當中黃、鍾兩人不會因為額外承擔董事責任而支付酬金，但是薪酬委員會將定期進一步檢討其薪酬。
黃、鍾兩人出任董事亦須於下屆股東周年大會上輪值告退及膺選連任。至於何嘉莉及陳志宏則會分別收取每年36及72萬元之薪酬，須每月支付，兩人無固定任期。
「2021財富部署 投資先機」視像研討會 - 兩場
美國總統選舉亂局，誘發金融市場翻天覆地
日期： 1月12日
時間：下午7:00 – 8:00 (HKT)
「一字記之」侯師傅+王冠一：了解「牛」年影響民生 + 金融卦象，助你決斷英明
日期： 1月15日
時間：下午7:00 – 8:15 (HKT)
售價：HK$400 (一場) ; 兩場優惠價：$700
立即參加：https://link.mingpao.com/66474.htm
截止日期：2021年1月12日(星期二)下午5:30(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道
騰訊代理內地銷售的任天堂Switch銷量突破100萬 超越PS、Xbox