日本和歌山縣政府今日公布綜合渡假村落實政策，預料對經濟及就業有顯著影響。新的綜合渡假村的焦點在於推動體育及健康，並會座落在沿海城市Kemi的3.61公頃土地上。根據日程表，和歌山縣計劃在明年4月28日申請地區認證，最快於2026年開業及投入營運。

在港澳地區方面，目前主要有太陽城集團曾經在和歌山縣的綜合渡假村計劃參與概念徵集，另外加拿大Clairvest亦有參與該程序，未見其他財團參與其中。較早前太陽城只透露，擬在沖繩縣宮古島及北海道二世打造渡假村，未見對和歌山縣的項目著墨。

「2021財富部署 投資先機」視像研討會 - 兩場

美國總統選舉亂局，誘發金融市場翻天覆地

日期： 1月12日

時間：下午7:00 – 8:00 (HKT)

「一字記之」侯師傅+王冠一：了解「牛」年影響民生 + 金融卦象，助你決斷英明

日期： 1月15日

時間：下午7:00 – 8:15 (HKT)

售價：HK$400 (一場) ; 兩場優惠價：$700

立即參加：https://link.mingpao.com/66474.htm

截止日期：2021年1月12日(星期二)下午5:30(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

積金局：恒指追蹤基金投資於受制裁企業資金涉21億元

調查：24%受訪者因不想洗碗而訂外賣

銀保監批准個人不良貸款轉讓試點工作

時富金融炒騰訊美團比亞迪帳面賺300萬元

光大控股在港科技園成立創立中心 另組1億美元創投基金

乘聯會：2020年全國汽車銷量按年跌6.8%

孫宏斌第三度增持融創 涉資2570萬元

數據：港餐飲業去年12月生意按月跌兩成

騰訊代理內地銷售的任天堂Switch銷量突破100萬 超越PS、Xbox

耀才發盈喜 料9個月內盈利升64%至5.8億

周大福第三財季港澳同店銷售跌31% 內地升12.2%

中海油：對被列入涉軍企業感遺憾 正評估影響

工總提供100個創科職位參與大灣區青年就業計劃

瑞安全年合約銷售升69% 綠地升12%

361度國際主品牌第四季零售額錄低單位數增長

路透：中國擬要求螞蟻騰訊等交客戶信評數據全國共享

IFR：攜程計劃今年上半年在港第二上市

David Webb：盈富應馬上更換基金管理人和信託人