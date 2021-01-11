日本和歌山宣布擬在2026年開賭 太陽城曾參與概念徵集
文章日期：2021年1月11日 20:45
日本和歌山縣政府今日公布綜合渡假村落實政策，預料對經濟及就業有顯著影響。新的綜合渡假村的焦點在於推動體育及健康，並會座落在沿海城市Kemi的3.61公頃土地上。根據日程表，和歌山縣計劃在明年4月28日申請地區認證，最快於2026年開業及投入營運。
在港澳地區方面，目前主要有太陽城集團曾經在和歌山縣的綜合渡假村計劃參與概念徵集，另外加拿大Clairvest亦有參與該程序，未見其他財團參與其中。較早前太陽城只透露，擬在沖繩縣宮古島及北海道二世打造渡假村，未見對和歌山縣的項目著墨。
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