強積金有多隻追蹤恒指的基金，積金局表示，正與業界及相關監管機構密切留意有關情況，以保障強積金計劃成員的利益。

現時，在受制裁名單中，追蹤恒指的強金基金只投資於其中3間公司的股票，涉及21億元，約佔強積金總資產值0.2%。上述3隻股份為中移動（0941）、聯通（0762）及中海油（0883）。

據盈富基金顯示，目前有7間強積金供應商，提供投資於盈富基金的強積金基金，包括交通銀行、東亞銀行、銀聯信託、中銀保誠、富達、景順和信安。

「2021財富部署 投資先機」視像研討會 - 兩場

美國總統選舉亂局，誘發金融市場翻天覆地

日期： 1月12日

時間：下午7:00 – 8:00 (HKT)

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日期： 1月15日

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截止日期：2021年1月12日(星期二)下午5:30(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

合辦：明報財經 及 王道財經

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