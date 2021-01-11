積金局：恒指追蹤基金投資於受制裁企業資金涉21億元
文章日期：2021年1月11日 20:32
強積金有多隻追蹤恒指的基金，積金局表示，正與業界及相關監管機構密切留意有關情況，以保障強積金計劃成員的利益。
現時，在受制裁名單中，追蹤恒指的強金基金只投資於其中3間公司的股票，涉及21億元，約佔強積金總資產值0.2%。上述3隻股份為中移動（0941）、聯通（0762）及中海油（0883）。
據盈富基金顯示，目前有7間強積金供應商，提供投資於盈富基金的強積金基金，包括交通銀行、東亞銀行、銀聯信託、中銀保誠、富達、景順和信安。
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