戶戶送（deliveroo）公布香港市民飲食習慣調查結果，預計2021年將出現5項趨勢，包括選擇健康替代食品、緊貼美食潮流、探索各地食物、用餐時間改變等。調查又發現，29%受訪者選擇外賣因為難以在家烹調心儀的菜式，27%則希望於疫情期間透過光顧外賣來支持喜歡的餐廳，逾24%受因不想洗碗而訂購外賣。

27%受訪者透過光顧外賣支持喜歡的餐廳

調查發現，2020年香港市場對植物肉和植物奶需求有增無減，逾半受訪者計劃今年選擇燕麥和其他堅果類產品，48%表示今年更多植物肉產品，三成指已多選非酒精飲品。另外，25%受訪者期望今年會出現更多加入大麻二酚的食品；48%希望泡菜等發酵食品的熱潮新一年繼續盛行。

疫情亦打亂市民生活節奏，27%受訪者表示提早了早餐時間，36%在上午8時前吃早餐。與疫情開始時相比，逾27%受訪者推遲午餐時間，亦有25%較晚進食晚餐。由於新一年仍實施在家工作，用餐時間變化或持續。

另外，超過31%受訪者表示會在工作枱上進食外賣午餐，即使是自己煮食，亦有29%會在工作枱上用餐。隨著市民適應在家工作的方式，39%受訪者表示他們在餐桌上進食午餐，亦有29%、8%及4%受訪者選擇在辦公桌、梳化、床上用餐。

「2021財富部署 投資先機」視像研討會 - 兩場

美國總統選舉亂局，誘發金融市場翻天覆地

日期： 1月12日

時間：下午7:00 – 8:00 (HKT)

「一字記之」侯師傅+王冠一：了解「牛」年影響民生 + 金融卦象，助你決斷英明

日期： 1月15日

時間：下午7:00 – 8:15 (HKT)

售價：HK$400 (一場) ; 兩場優惠價：$700

立即參加：https://link.mingpao.com/66474.htm

截止日期：2021年1月12日(星期二)下午5:30(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

銀保監批准個人不良貸款轉讓試點工作

時富金融炒騰訊美團比亞迪帳面賺300萬元

光大控股在港科技園成立創立中心 另組1億美元創投基金

乘聯會：2020年全國汽車銷量按年跌6.8%

孫宏斌第三度增持融創 涉資2570萬元

數據：港餐飲業去年12月生意按月跌兩成

騰訊代理內地銷售的任天堂Switch銷量突破100萬 超越PS、Xbox

耀才發盈喜 料9個月內盈利升64%至5.8億

周大福第三財季港澳同店銷售跌31% 內地升12.2%

中海油：對被列入涉軍企業感遺憾 正評估影響

工總提供100個創科職位參與大灣區青年就業計劃

瑞安全年合約銷售升69% 綠地升12%

361度國際主品牌第四季零售額錄低單位數增長

路透：中國擬要求螞蟻騰訊等交客戶信評數據全國共享

IFR：攜程計劃今年上半年在港第二上市

David Webb：盈富應馬上更換基金管理人和信託人

美國會山莊騷亂後 高盛、摩根大通、花旗和大摩擬暫停政治捐款