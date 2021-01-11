內媒《21世紀經濟》報道，銀保監近日發布《關於開展不良貸款轉讓試點工作的通知》，正式批准單戶對公不良貸款轉讓和個人不良貸款的批量轉讓試點工作；不過，住房按揭貸款及汽車消費貸款則從不良貸款試點中剔除。

報道又引述業內人士表示，單戶對公不良貸款轉讓和個人不良貸款批量轉讓最快將於2021年首季落實；目前參與機構已開始儲備項目。

據外電在2020年報道，不良貸款轉讓試點工作即是允許資產管理公司（AMC）參與單戶對公不良貸款和批量個人不良貸款收購，參與試點的個人貸款範圍包括個人消費貸款、信用卡透支、個人經營性貸款。而參與試點的銀行包括6大行和12家股份制銀行，參與試點不良資產收購的機構包括4家國有金融資產管理公司、符合條件的地方資產管理公司和5家金融資產投資公司。

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