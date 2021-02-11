近期多次大手在股市掃貨的時富金融服務（0510）公布，今日於市場出售包括騰訊（0700）、美團（3690）、比亞迪（1211）的持股，分別帳面賺90萬元、90萬元及120萬元，共計300萬元，出售所得將在機會來時用作任何其他吸引投資或作一般營運資金。時富金融自11月起多次增持騰訊、美團、京東（9618）、小米（1810）及比亞迪。

今次涉及的三隻股份分別為騰訊（0700）、美團（3690）、比亞迪（1211）。時富自去年11月起以總購入價3080萬元買入騰訊共5.35萬股，並以3180萬元沽出，帳面獲利90萬元﹔美團方面，時富則在去年11月24日、30日及12月7日，以總購入價2560萬元購入共8.6萬股，並以2660萬元沽出，帳面獲利90萬元﹔比亞迪則在今年1月5日及6日購入共4.3萬股，涉資990萬元，並以1120萬元沽出，帳面獲利120萬元。

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合辦：明報財經 及 王道財經

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