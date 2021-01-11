香港科技園宣布與光大控股（0165）簽署合作協議，將於香港科學園成立「光控香港創新中心」。通過創業活動、培育支援、引入創新企業、項目投資等多種方式，加強香港科研成果商品化及創業氛圍，將進一步豐富香港的創科生態系統。

「光控香港創新中心」年內將於香港科學園落成，面積約2.4萬平方呎，為光大集團在香港落地的首間科技創新中心。中心集創業培育及孵化、行業研究及科研成果轉化為一體。其中，培育重點將集中於半導體及硬件科技領域及相關的早期創業企業。另外，中心亦會設立企業加速器計劃，協助成長企業及成熟期優秀科技企業推進發展。同時，中心亦將設立數字基建研究院，聯合科技園公司等合作伙伴，開展專項課題研究。光大控股亦宣布在香港成立「光控香港創投基金」，第一期規模為1億美元，圍繞香港應用科學成果轉化和新基建領域展開布局，亦會優先投資科學園之科技企業，助力香港科技轉型發展。

香港科技園公司行政總裁黃克強表示：｢繼中國光大綠色技術創新研究院」於2019年於科學園成立後，科技園公司一直與光大集團加強合作。透過是次合作協議，我們將與光大控股從基金投資、企業培育、產業鏈引入和市場對接等四個方向合作，帶動香港創新科技發展，發揮香港年輕人的創業熱情，及對香港整個創新科技生態圈建設提供重要幫助。」

光大控股董事會主席兼首席執行官趙威表示：｢香港國際戰略地位重要、區域經濟優勢突出、專業人才雲集，是中國創新產業的重要孵化地和與世界經濟連接的橋樑。光大控股將充分發揮產融合作和跨境資管的優勢，結合香港科技園的條件，打造新興科技孵化生態圈」。

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