乘聯會公布，2020年12月汽車零售達到232萬輛，按年增長6.5%，實現連續6個月7%左右的近兩年最高增速。而累計2020年全年，汽車銷售1928.8萬輛，按年減少6.8%，但仍優於2019年的7.3%跌幅。

其中，2020年12月新能源車銷量20.6萬輛，按年增58.1%，突破銷售萬輛的車企包括上汽通用五菱、比亞迪（1211）、特斯拉中國等。累計全年的新能源車銷量為110.9萬輛，按年增長9.8%；乘聯會預計，2021年新能源車銷量將增至150萬輛。

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