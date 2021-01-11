美心集團主席兼董事總經理兼恒生銀行獨立非執行董事伍偉國向港交所作出申報，他在1月8日在市場內，以每股造價43.3元，全數出售手上的匯豐控股（0005）10萬股，套現433萬元。完成減持股份後，他在匯控一股不沾。

此前，他於去年7月7日，以每股39元購入10萬股匯控。事隔5個月，他在匯控的股份買賣中，每股獲利4.3元，全數售股則獲利共43萬元。

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