孫宏斌第三度增持融創 涉資2570萬元
文章日期：2021年1月11日 17:48
融創中國（1918）主席孫宏斌繼續增持公司股份，據聯交所披露權益資料顯示，孫宏斌於2021年1月5日在場內再斥2571.6萬元增持融創中國94萬股，每股平均價27.3571元。孫宏斌的持股由45.19%升至45.21%。
此前，孫宏斌已在2021年1月4日及2020年12月30日分別增持融創中國290萬股及180萬股，分別涉7795.722萬元及4982.1萬元，兩次合共涉資1.28億元。連同今次第三度增持後，增持總額已達1.535億元。
融創中國今日收升3.79%，收報30.1元，曾高見30.5元。
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