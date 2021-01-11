提供POS（Point of Sale，銷售時點情報系統）服務的餐飲顧問公司iCHEF公布，數據顯示香港中小型餐飲業在聖誕及新年長假期中業務有所回升，但整體繼續受疫情及社交距離措施影響，12月業務錄得持續跌幅，按月下跌近20％。

根據iCHEF平台上約400家餐廳實時業務數據，2020年12月24日至2021年1月3日中小型餐廳業務按月上升13%，假期消費帶動餐飲業界業務逆市稍為回升。不過，整體12月業務按月跌近20%，較2019年12月更錄得30%的下降，反映疫情繼續重創餐飲業界，並跌至年低位。

去年12月數據亦顯示，外賣訂單相對去年同期上升3倍，當中最受歡迎的外賣菜式為日式丼飯及薄餅。iCHEF香港區負責人李思明表示，限聚令將有可能延續下去，中小型餐必須以外賣業務為重心，並集中針對農曆新年的團年飯及開年飯的外賣需要。

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