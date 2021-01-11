耀才（1428）今日發盈喜，根據初步估計，去年4月1日至12月31日的9個月期間，未經審核綜合稅前溢利錄得約5.8億元，按年升64%，為上市後同期新高。公司指出，期內港股大市日均交易額約為1323.2億元，按年升60%。期內戶口總數增加逾10萬個，按年升2.37倍。截至去年年底，客戶戶口總數錄得44萬個。

公告指出，受惠「宅經濟」，期內經耀才證券「寶寶」應用程式（Apps） 落盤量約714萬次，較去年同期增3.93倍；計入耀才期貨「豆豆」App，經兩平台落盤總量超過1433萬次，較去年同期增85%。此外，兩Apps下載量較去年同期增80%。

公司表示，期內優化兩Apps功能，包括提升落盤速度至每次僅需0.0028秒；優化開戶程序至開戶僅需3分鐘；以及實施由金管局認可的電子直接付款授權服務（eDDA），提升匯入現金速度至4分鐘內完成。

董事會表示，未來將會制訂迎合中港投資者的市場推廣計劃，同時強化所有Apps及網上交易渠道的軟硬件配套，提升速度及安全性，致力提供一站式線上交易平台。

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