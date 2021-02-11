路透社報導，截止至2020年底騰訊（0700）代理引進的中國行貨任天堂 Switch累計銷量突破100萬部。一年來的累計銷量已經超過國行 PS4、Xbox One 同期的銷量總和。

騰訊任天堂合作部銷售市場總監胡瑋德表示，2020年國行Switch引進了13款遊戲，出貨量達到100萬部，2021年會加快遊戲引進的速度，希望在未來能夠讓更多的中國用戶體驗到Switch所帶來的無窮樂趣。

任天堂預計在截至3月底止全財年，全球Switch的銷量將達到2,400萬部。

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