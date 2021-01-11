周大福（1929）公布，截至2020年12月底止3個月（第三季），港澳零售值下跌12.5%，同店銷售亦跌31%，同店銷量亦倒退32.5%；內地零售值按年升26.1%，佔集團零售值83.3%，同店銷售及銷量分別升12.2%及下跌9.1%。

以產品劃分的同店銷售計，黃金產品在內地升12.7%，港澳則倒退50.7%；珠寶鑲嵌首飾方面，內地跌5.2%，港澳升14.0%。

集團指出，內地疫情放緩，業務持續改善，季內同店銷售升12.2%，但宏觀經濟充滿挑戰，疫情加上封關措施，港澳零售需求仍然受壓，不過基數較低，令香港及澳門的同店銷售跌幅收窄至32.6%及25.8%。

珠寶鑲嵌首飾方面，內地同店銷售下跌5.2%，零售值就增加8.1%，主要因新增的零售點帶來穩健貢獻。內地的平均售價由去年同期的7000元升至7500元；而港澳則因大額銷售，令平均售價由11500元大升至17700元。

黃金首飾及產品在兩大市場的銷量均錄得下跌，內地由4400元升至5300元，由於期內銷售組合轉為平均售價較低的產品，香港平均售價由7400元跌至5700元，同期國際金價按年升26.5%。

另外，集團大力推動O2O平台，內地電商業務零售值期內大升67.1%，銷量亦升12％，對內地零售值貢獻為8.3%，3.1%來自O2O相關平台。港澳方面，期內以中國銀聯、支付寶、微信支付或人民幣結算的零售值佔總零售值19％，較上兩季有所回升。

截至12月底，集團共有4442個零售點，港澳市場零售點期內沒有變化，另在其他市場開設2個周大福珠寶零售點及1個MONOLOGUE零售點；中國淨開設286個零售點，包括淨開設254個周大福珠寶零售點、11個SOINLOVE零售點、3個MONOLOGUE零售點、5個ENZO零售點及13個周大福鐘錶零售點。

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