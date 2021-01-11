中海油（0883）公布，注意到美國財政部外國資產控制辦公室（「OFAC」）將該公司加入了其管理的涉嫌與中國軍方有聯繫的中國公司名單中。對此表示遺憾。

中海油指，正在評估以上情況的影響，也將密切跟蹤相關情況，未來將根據上市規則及適用法律按需要適時進一步發出公告。

中海油指，自上市以來，一直嚴格遵守上市地的法律法規及監管要求，依法合規運營，並致力於創造良好業績，始終願意與投資者共享發展成果，持續為股東創造價值。

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