政府上周五（8日）正式推出大灣區青年就業計劃，資助港資企業聘請本地畢業生，香港工業總會（工總）表示，旗下會員公司將參與計劃，其中會提供100個創科職位。

大灣區青年就業計劃共提供名額2000個，當中專為創科而設的職位約700個，鼓勵在香港及大灣區有業務的企業，聘請及派駐本地大學或大專院校畢業生在兩地工作，政府將向企業發放每位受聘畢業生每月1萬元津貼，為期最長18個月。

工總主席葉中賢表示，工總現時約有2000多個企業會員，當中超過90%在香港和大灣區城巿均設有業務，不少會員對計劃反應正面並表示興趣，期望儘快得悉相關申請細節。工總亦會協助有興趣會員參與計劃及提供職位空缺。

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