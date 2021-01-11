瑞安全年合約銷售升69% 綠地升12%
文章日期：2021年1月11日 16:44
瑞安房地產（0272）公布，2020年全年合約銷售額為211.84億元人民幣（下同），較2019年全年合約銷售額125.01億元，按年升69.5%。2020年全年合約銷售額中住宅合約銷售額佔210億元。截至2020年底的認購銷售總額為49.14億元，預計將陸續於未來月份轉成正式合約物業銷售。至於集團第四季合約物業銷售額達到79.28億元月，較2019年第四季76.89億元按年增3.1%。
綠地（0337）方面，2020年全年合約銷售額為545.35億元，較2019年全年的合約銷售額484.58億元按年升12.5%。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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