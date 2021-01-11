路透：中國擬要求螞蟻騰訊等交客戶信評數據全國共享
文章日期：2021年1月11日 16:35
路透社引述消息人士報道，中國政府擬要求阿里巴巴（9988）旗下的螞蟻集團、騰訊（0700）和京東（9618）等大型科技公司，共享消費者貸款數據，以防止過度借貸和欺詐行為。一旦計劃實施，將有效結束政府對行業的放任態度。螞蟻和騰訊不予置評；京東及人行未有回應。
消息人士指出，內地監管機構要求有關企業，將其龐大的貸款數據提供予全國性的信貸機構，由人行運營或支持的機構將與銀行和其他貸方廣泛共享數據，以充分評估風險並防止過度借貸。有關公司傾向拒絕移交其數據，認為數據有助運營及管理風險，同時是吸引新客戶的一項重要資產。
報道引述監管機構職員指，若發生違約，銀行需承擔大部分損失，故對貸方來說，獲取借款人的全面和詳細信貸數據非常重要。而因應對螞蟻等金融科技巨頭數據的依賴，較小型的銀行與科技巨頭合作時，通常處於弱勢地位。
「2021財富部署 投資先機」視像研討會 - 兩場
美國總統選舉亂局，誘發金融市場翻天覆地
日期： 1月12日
時間：下午7:00 – 8:00 (HKT)
「一字記之」侯師傅+王冠一：了解「牛」年影響民生 + 金融卦象，助你決斷英明
日期： 1月15日
時間：下午7:00 – 8:15 (HKT)
售價：HK$400 (一場) ; 兩場優惠價：$700
立即參加：https://link.mingpao.com/66474.htm
截止日期：2021年1月12日(星期二)下午5:30(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道
【有片：埋身擊】紐約期油走勢好惟勿急於追買 可吼呢個水平再買入
港股半日升244點 中國出招反制美國制裁 中移動漲逾8%冠藍籌