路透社引述消息人士報道，中國政府擬要求阿里巴巴（9988）旗下的螞蟻集團、騰訊（0700）和京東（9618）等大型科技公司，共享消費者貸款數據，以防止過度借貸和欺詐行為。一旦計劃實施，將有效結束政府對行業的放任態度。螞蟻和騰訊不予置評；京東及人行未有回應。

消息人士指出，內地監管機構要求有關企業，將其龐大的貸款數據提供予全國性的信貸機構，由人行運營或支持的機構將與銀行和其他貸方廣泛共享數據，以充分評估風險並防止過度借貸。有關公司傾向拒絕移交其數據，認為數據有助運營及管理風險，同時是吸引新客戶的一項重要資產。

報道引述監管機構職員指，若發生違約，銀行需承擔大部分損失，故對貸方來說，獲取借款人的全面和詳細信貸數據非常重要。而因應對螞蟻等金融科技巨頭數據的依賴，較小型的銀行與科技巨頭合作時，通常處於弱勢地位。

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