港股2萬8大關得而復失 ATMXJ個別走 特斯拉概念股大漲

港股午後續升，惟升幅有所收窄，全日最多升298點，高位見28176點，收市未能穩守28000點，收市升30點或0.11%，報27908點，成交金額2541億元，較上日減少47.31%；國指升103點或0.95%，報11059點。恒生科技指數收報8802點，升1.99%。

根據彭博匯總數據，中國投資者通過港股通今日淨買入194.9億元香港股票，創歷史新高，並為連續14個交易日淨買入。

ATMXJ個別發展，騰訊（0700）領升，漲3.14%，收報591元，貢獻恒指78點；美團（3690）逆市跌，挫2.64%，收報309.6元；阿里巴巴（9988）收報221元，跌1.43%；小米（1810）收報32.05元，升0.31%；京東（9618）收報353.6元，升1.73%。

特斯拉概念股發力向上，福耀玻璃（3606）大升14.08%，收報52.25元；比亞迪（1211）創上市新高，見264.6元，收報256.2元，升6.66%；耐世特（1316）大漲14.42%，報9.68元。

中國出台《阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法》，之前疲弱的中資電訊股反彈，中國移動（0941）收報43.9元，升5.78%，是升幅最大的藍籌；聯通（0762）升5.67%，收報4.66元；中電信（0728）升1.53%，報1.99元。

航空股全線向下，國航（0753）收報5.63元，跌2.76%；南航（1055）收報4.24元，跌4.29%；東航（0670）收報3.19元，跌4.78%；國泰（0293）收報7.16元，跌1.92%。

其餘個股方面，海底撈（6862）股東擬售7500萬股套現最多48.15億，收報63.05元，跌7.55%。

盈富基金（2800）指，從今起不對受制裁實體進行任何新投資。該股收報28.12元，升0.36%。

「2021財富部署 投資先機」視像研討會 - 兩場

美國總統選舉亂局，誘發金融市場翻天覆地

日期： 1月12日

時間：下午7:00 – 8:00 (HKT)

「一字記之」侯師傅+王冠一：了解「牛」年影響民生 + 金融卦象，助你決斷英明

日期： 1月15日

時間：下午7:00 – 8:15 (HKT)

售價：HK$400 (一場) ; 兩場優惠價：$700

立即參加：https://link.mingpao.com/66474.htm

截止日期：2021年1月12日(星期二)下午5:30(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

IFR：攜程計劃今年上半年在港第二上市

David Webb：盈富應馬上更換基金管理人和信託人

美國會山莊騷亂後 高盛、摩根大通、花旗和大摩擬暫停政治捐款

滬深三大指數兩連跌 上證跌逾1% 創板指失3100點大關

IFR：稻草熊娛樂IPO 以中上限價格定價

【有片：埋身擊】紐約期油走勢好惟勿急於追買 可吼呢個水平再買入

【有片：選股王】資金轉吼環保股 海螺創業整固後轉強