IFR：攜程計劃今年上半年在港第二上市
文章日期：2021年1月11日 16:31
路透社旗下IFR引述消息指，攜程計劃今年上半年在港二次上市，集資最少10億美元，中金、高盛、摩通為安排行。內地傳媒向攜程查詢，攜程不予置評。
IFR報道指，攜程希望最早在今年上半年出售至少10%的股份。目前，計劃仍處於早期階段，細節可能會有所改變。
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