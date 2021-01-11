David Webb：盈富應馬上更換基金管理人和信託人
文章日期：2021年1月11日 16:28
盈富基金公布，基金經理人道富環球受限於美國禁止美企投資中國軍方相關企業的命令，不能再向受制裁企業作出新的投資。獨立股評人David Webb指出，盈富基金設有監管委員會，可以將基金管理人和信託人改為非美國公司，認為現在就應該進行。在此之前，會有1050億元的資金難以追蹤恒生指數。
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