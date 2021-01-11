美國國會山莊發生騷亂後，外電報道，高盛、花旗、摩根士丹利和摩根大通計劃暫停所有政治捐款。

據報，高盛正制訂相關措施，將可能削減對極力推翻2020年選舉結果的當選領導人的未來政治捐獻。摩根大通表示，正計劃對共和黨和民主黨暫停政治捐款6個月。花旗表示，打算暫時停止本季度的所有政治捐款。

花旗全球政府事務負責人Candi Wolff在給員工的備忘錄中稱，公司將不支持不尊重法治的候選人。

此前，美國國會山莊出現特朗普支持者引發的騷亂，萬豪國際已宣布稱將暫停向反對認證總統當選人拜登的共和黨參議員的捐款。

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