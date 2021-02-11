IFR：稻草熊娛樂IPO 以中上限價格定價
文章日期：2021年1月11日 14:37
路透社旗下IFR引述消息指，稻草熊娛樂（2125）香港IPO價格定為每股5.88元，即招股價5.10元至6.16元的中上限。股份於周五上市。
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