恒指高開後最多抽高近300點、高見28176點回順，升幅曾收窄47點，半日收報28122點，升244點或0.88%；國指升1.93%。大市成交熾熱，半日達1424億元。

遭美國制裁的中資股大彈，中移動（0941）升8%，中芯（0981）升半成，中海油（0883）升4%。科技股做好，騰訊（0700）升4%，舜宇（2382）升6%。新能源股續受捧，比亞迪股份（1211）、長城汽車（2333）、贛鋒鋰業（1772）升半成；汽車相關福耀（3606）、耐世特（1316）升逾一成。不過，光伏股有回吐，信義光能（0968）、保利協鑫（3800）跌約半成以上。物管股做好，恒大物業（6666）升14%。中資金融股向好，招行（3968）升6%，太保（2601）升2%。內房、基建股做好。不過，礦業、內需、濠賭股等有沽壓。

新能源股炒作多時，資金轉吼落後的環保股，海螺創業（0586）整固後轉強，可以留意。海螺創業上半年受到手持的水泥業務投資增長放緩影響，整體純利增長只有一成。不過，公司主業表現保持理想，儘管受疫情的影響，上半年收入增長超過三成，包括固廢處置、垃圾處置收入增四成，主業純利增三成。公司為水泥窯協同處置固廢危廢的龍頭，爐排爐垃圾發電業務處於快速增長階段，前景樂觀。

股價方面，海螺創業過去一年主要在32至40元上落，近日在38元整固後今早發力，蓄勢向上突破；一旦突破，向上無蟹貨阻力，首目標上望44元。入市可以止蝕位放在10天線現約38元。

劉思明

投資版副主編