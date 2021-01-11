日經：螞蟻將按監管要求 在金融控股傘形架構下重組
文章日期：2021年1月11日 12:54
日經引述消息指，螞蟻集團將按照中國監管層的要求，在金融控股公司的傘形架構下重組大量業務，以增強透明度。
報道指，阿里巴巴集團控股將把共同基金和保險銷售以及貸款中介業務遷至這家控股公司，以螞蟻作為母公司。業務重組可能會包括餘額寶貨幣市場基金的運營方天弘基金管理有限公司，以及向中小企業提供網上貸款的網商銀行。
日經引述知情人士稱，中國政府已經要求所有需要金融牌照的業務均歸入到控股公司之下。
不過，支付寶是否需要納入其中，報道指仍未清楚。
較早前彭博亦報道，螞蟻計劃對消費信貸業務進行重組，以便公司可在新的監管規定之下繼續在全國開展貸款業務，否則其盈利能力最強的業務就將面臨極大的限制。
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