比特幣一度大瀉近12% 失守3.4萬美元大關
文章日期：2021年1月11日 12:47
虛擬貨幣走勢反覆。根據《彭博》數據，比特幣一度跌穿34000美元關口，低見33498美元，跌幅近12%，現時跌幅略為收窄，重上35000美元大關，報35095美元，跌7.76%。
比特幣上周升勢凌厲，曾突破4萬美元關口，創下歷史新高水平。此前，摩根大通發表報告指，隨著比特幣與黃金將在投資流量上互相競爭，長遠而言，料比特幣會進一步增長，給予目標價14.6萬美元。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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