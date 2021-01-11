虛擬貨幣走勢反覆。根據《彭博》數據，比特幣一度跌穿34000美元關口，低見33498美元，跌幅近12%，現時跌幅略為收窄，重上35000美元大關，報35095美元，跌7.76%。

比特幣上周升勢凌厲，曾突破4萬美元關口，創下歷史新高水平。此前，摩根大通發表報告指，隨著比特幣與黃金將在投資流量上互相競爭，長遠而言，料比特幣會進一步增長，給予目標價14.6萬美元。

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方式：以Zoom視像會議進行

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