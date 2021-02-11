港股半日向上。恒指開市即升穿28000點，惟盤中一度升幅收窄，跌穿2萬8大關，低見27925點，之後指數重拾升勢，最多升近300點，高見28176點，收升244點或0.88%，報28122點，成交金額1424億元；國指升211點或1.93%，報11167點。恒生科技指數收報8802點，升1.99%。

ATMXJ走高，騰訊（0700）領升大市，半日漲4.1%，收報596.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻102點；阿里巴巴（9988）收報227.4元，升1.43%；美團（3690）收報312.6元，跌1.7%；小米（1810）收報32.7元，升2.35%；京東（9618）收報356.6元，升2.59%；網易（9999）創上市新高，高見181.6元，收報177.6元，升3.2%。

中國出招反制美國制裁。中資電訊股反彈，中國移動（0941）收報44.9元，升8.19%；聯通（0762）升6.8%，收報4.71元，是升幅最大的藍籌。中國電信（0728）收報2.06元，升5.1%。百威（1876）跌2.28%，收報25.75元，是跌幅最大的藍籌。

手機設備股有支持，舜宇（2382）一度破頂，高見204.6元，收報200.6元，升6.08%；瑞聲（2018）升1.42%，收報46.5元。

車股發力，吉利（0175）曾創52周高，見35.5元，收報33.05元，跌0.6%；比亞迪（1211）一度創上市新高，見264.6元，收報261元，升8.66%；長城汽車（2333）亦創上市新高，見31.8元，收報31.2元，升5.58%。

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